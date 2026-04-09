沖縄県今帰仁村の大型テーマパーク「ジャングリア沖縄」を運営するジャパンエンターテイメント（同県名護市）が、来場の有無を問わず県民らの意見を直接受け取る「＃回せジャングリアのガラガラ」という企画を行い、話題になっている。2026年4月4日・5日のイベントでは、来場者から「楽しかった！」「このアトラクションが好き！」などの意見が寄せられた一方、暑さ対策や休憩施設の改善に関する意見も寄せられたという。集客状況