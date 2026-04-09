〈「ベッピンかブスで差別された」交際相手を次々に毒殺→『リアル後妻業の女』と呼ばれ…筧千佐子死刑囚が逮捕後に見せていた“呆れた主張”〉から続く再婚相手が次々に死亡、4人を毒殺した罪に問われ死刑判決が下りた筧千佐子（2024年に死亡）。被害者は10人超とも報じられ、「後妻業の女」とも呼ばれた筧は殺人の理由について「差別」と答えたという。一体どんな差別が、彼女を大量殺人に駆り立てたのか。【写真】この記事の