日本代表は英国遠征でスコットランド、そしてイングランドにも勝利を収めて世界で騒がれた。一方で、イタリア代表は３大会連続でワールドカップ予選敗退。こちらも悪い意味で世界の話題になっている。優勝４回の大国がかつてない危機に苦しむなかで、日本と比較する声があっても不思議ではない。イタリアのメディア『DerbyDerbyDerby』は４月４日、「日本代表は近年、徐々に本当に恐れられる、組織的で信頼できるチームとなっ