【新華社文昌4月10日】中国有人宇宙プロジェクト弁公室は10日、月探査機「嫦娥7号」が海南省の文昌宇宙発射場に無事搬入され、今年下半期（7〜12月）に打ち上げ予定であると発表した。ミッションの目的は、高精度な月面軟着陸、脚式走行、跳躍、永久影探査などの重要技術を確立し、月の南極で環境と資源の調査を実施することにある。