新幹線のグランクラスに乗ってみたいけれど、プラス1万円以上払う価値があるのか気になる方もいるでしょう。本記事では、新幹線の通常座席とグランクラスの違いを、車内設備やサービス、料金の観点から解説します。 新幹線の通常の座席とグランクラスの違い グランクラスは、新幹線のなかでも最上位に位置づけられる特別な座席です。東海道・北陸・東北・北海道新幹線など、一部の新幹線では先頭車両に18席のみ設