妹のスマートフォンに「お前を殺す」などと音声メッセージを送って脅したとして、34歳の兄が逮捕されました。 脅迫の疑いで逮捕されたのは、熊本市北区楠に住む職業不詳の34歳の男です。 男は4月7日、17歳の妹のスマホに、「お前を殺すから覚えとけよ」「お前の顔面しばきまわすから」などとLINEで音声メッセージを送り、脅迫した疑いが持たれています。 警察によりますと、男と家族は数日前から話し合いを続