可愛い物に囲まれていると、ふとした瞬間に癒されたり、気分がぐっと上がったりする人も多いのでは？ 今回は、そんな風に日常に癒しや元気を与えてくれそうな、【サンリオ】キャラクターのキーホルダーをご紹介します。どちらも、【ダイソー】でゲットしたプチプラアイテム。思わず、大人買いしたくなるかもしれません。何個買おうか迷う時間さえも楽しめる、ときめきデザインのキーホルダー