世界中で話題になっている、千葉県市川市動植物園のニホンザル「パンチくん」。彼の姿をひと目見ようと世界各国から来園者が殺到し、3月は9万人に達したと公式が発表した。これは過去最多の記録だという。【写真】オランママの手を引っ張りながら歩くパンチくんCNNにBBCも！世界のパンチくん「3月は週末が晴天に恵まれた影響もあり大反響だったということです。9万人という数字には“前代未聞”だと園は驚きを隠せない様子でした