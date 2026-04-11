採用面接に訪れた女性にキスなどのわいせつな行為をしたとして、不動産管理会社の男性役員（40代）が4月8日、警視庁滝野川署に逮捕された。男性は黙秘しているという。報道を受けて、SNSでは「AVの見過ぎじゃないの」「気持ち悪い」などと辛辣な言葉も飛んでいる。●30代女性にわいせつな行為をした疑い警視庁によると、男性は今年3月23日午後、東京都北区のビル内で、30代女性にわいせつな行為をした疑いが持たれている。報道によ