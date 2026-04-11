「彼女といる時間だけ、本当の自分になれる」「頼まれた牛乳を買って家に帰れば、“夫”や“父親”に戻ってしまう」「こんな男でも、笑って許してくれる彼女」そんな自己陶酔や自己憐憫をにじませた“不倫夫”の投稿が、SNSで「ポエ散らかし」（ポエムのような投稿をしているという意味）と揶揄されています（冒頭の事例は実際の投稿を参考に編集部が作成しました）。家庭と不倫相手のあいだを行き来する男性の浮かれた心情をつづ