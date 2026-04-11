北海道・釧路警察署は2026年4月10日、北海道鶴居村幌呂で作業事故があり、男性1人が死亡したと発表しました。警察によりますと、2026年4月10日午後2時半ごろ、鶴居村にあるコンクリート関連の会社の従業員の女性から「コンクリートの型枠に挟まれているようだ」と110番通報があったということです。警察が現場にかけつけたところ、コンクリート関連の会社の敷地内で、フォークリフトで資材を移動中に50代