【ロサンゼルス＝後藤香代】対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは１０日、米サンフランシスコにあるサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）の自宅に火炎瓶が投げ込まれたと発表した。サンフランシスコ市警は、容疑者の男（２０）を逮捕した。けが人はいなかった。市警によると１０日未明、通報を受けて駆け付けた警官が、アルトマン氏宅の門が燃やされたのを確認。約１時間後に市内