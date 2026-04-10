【新華社平壌4月10日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は10日、朝鮮の平壌で同国の金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長と会談した。王氏は次のように述べた。変化と混乱が交錯する国際情勢に対し、中朝両国はそれぞれの主権と安全、発展の利益を断固として守るとともに、重要な国際・地域問題で意思疎通と協調を一層強化していくべきである。多くの発展途上国の共通の利益と世界の平和