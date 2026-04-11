レンジャーズ戦に「1番・指名打者」で出場【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で出場。5回の第3打席で右前打を放ち、昨年から続く連続出塁記録を44試合にした。2009年のイチロー氏（マリナーズ）が記録した43試合連続出塁を超えて日本人単独トップとなった。第1打席は空振り三振、第3打席で