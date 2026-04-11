アメリカのトランプ大統領が首都ワシントンでの建設を目指す「アメリカ版凱旋門」の完成予想図を公開しました。トランプ大統領は10日、新たな「凱旋門」の建設計画を審査機関に提出したと、自身のSNSへの投稿で明らかにしました。投稿には凱旋門の完成予想図の画像に、「世界で最も壮大で美しい凱旋門になるだろう」とのコメントが添えられ、アメリカ国民にとって素晴らしい資産になるだろうとアピールしています。白亜の凱旋門は