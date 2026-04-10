一部の日本人らによる児童買春が問題になっているラオス。少女3人を買春したとして、50代の日本人の男が現地当局に拘束されていることが分かりました。世界遺産の街として知られるラオス北部のルアンパバーン。ここで去年12月、日本人の男が現地当局に拘束されました。記者「日本人の男は、こちらの宿泊施設で少女らと滞在していて、そこで地元当局に拘束されたということです」地元警察の関係者などによると、拘束されたのは50代