台風4号は、今日11日、強い勢力に発達し、今年初めての「強い台風」となっています。今後は16日(木)にかけてマリアナ諸島付近を北上する見込みです。本州へ接近する可能性は低いものの、小笠原諸島にかなり接近する可能性があり、今後の情報に注意が必要です。台風4号今年初めての「強い台風」に発達日本への影響は?昨日10日に発生した台風4号は、今日11日になって「強い台風」に発達しました。強い勢力に発達したのは、今年20