70代でも仕事を続ける時代、「働く」意味は何か。画像は生成AIによるイメージ（画像：Shutterstock）働く70代が増えている。2026年春闘の賃上げ率は加重平均で3年連続5％を超えた（連合の3次集計）。一方、公的年金の26年度の増額率は国民年金が1.9％、厚生年金（報酬比例部分）が2.0％にとどまった。公的年金は物価スライド制だが、現役世代の保険料の増加を抑えるために増額分を調整しているからだ。そこに原油高や円安インフレ