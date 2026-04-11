小学校の国語教材として長く親しまれている新美南吉の『ごんぎつね』。ところが最近、SNSでは「オリジナル版のほうが、ごんに寄り添っている」「教科書で読んだ話と印象が全然違う」といった声が相次ぎ、南吉の自筆草稿『権狐』が再注目された。 【画像】銃で撃たれたごんぎつね…涙を流したラストシーン みんなが知っているのは“編集版”の作品だった まずは『ごんぎつね』のあらすじを振り返ろう。いたずら好きの子