〈ともに歩んできた時間が家族という形になりました。これからも2人で手を取り合い、優しさを大切にしながら日々を重ねてまいります〉【画像】“パートナー”で元俳優・マネージャーの柏原崇4月3日、女優の内田有紀（50）が、元俳優の柏原崇（49）との結婚を自身の公式サイトで発表した。交際期間は約16年。「事実婚状態」と囁かれていた2人が、ついにゴールインしたのだ。モデル活動を経て、1992年に、17歳で女優デビューした