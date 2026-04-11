11日未明、石川県金沢市内の山間部で、県道が大きく陥没しているのが見つかり、復旧の見通しは立っていません。11日午前0時前、石川県金沢市二俣町の県道211号で「、道路のくぼみでタイヤがパンクし、通過直後に道路が陥没した」とクルマの運転手から警察に通報がありました。道路を管理する石川県の職員が現場を確認したところ、道路が幅およそ5メートル、深さ10メートル近くにわたって陥没しているのを確認しました。クルマの運