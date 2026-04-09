上皇ご夫妻の長女である黒田清子さん（56）の夫・慶樹さん（60）が3月31日、東京都庁を退職した。定年を待たずに転身を決意した裏には、黒田夫妻にとってゆかりの深い皇族の存在があったという。＊＊＊【写真を見る】「東京動物園協会」副理事長に就任した慶樹さん「4月から黒田さんは新設の副理事長に就任します。事前に行われた3月27日の就任あいさつでは“皆さんに喜んでいただける動物園、水族館を運営できるようにしっか