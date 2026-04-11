大阪梅田、劇場・ショッピングエリアに近接する抜群のロケーション。世界共通で人の心を和ませる”花”をテーマに、ＳＵＰＲＥＭＥ（最高級）を追求するラグジュアリーホテル「ホテル阪急インターナショナル」で過ごす、とっておきのランチタイム「春のグルメフェアSpring Buffet-ホテルが魅せる、春爛漫の味わい-」を紹介します。 ホテル阪急インターナショナル 「ナイト＆デイ」 ビュッフ