沖縄県名護市の辺野古沖で船2隻の転覆事故が起きたのは、3月16日。研修旅行中だった同志社国際高校2年の武石知華（ともか）さん（17）と船長（71）の命を奪った悲劇は大きく報じられた。【写真を見る】事故後にスナックで泥酔する姿も平和丸の船長「辺野古ボート転覆事故遺族メモ」のアカウント名で、同月28日から、知華さんの父親が投稿サイト「note」上に思いをつづり始めている。〈本当に、どうしてこうなってしまったのか