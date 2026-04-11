タレント関根勤（72）が11日までに自身のYouTubeチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。ゲストのお笑いコンビ、鬼越トマホークとともに“病院に行ったことがない芸人”を実名暴露した。今回の動画では、関根と鬼越がさまざまな芸能人についてのエピソードトークなどで盛り上がった。その流れで明石家さんま（70）の話題に。鬼越の良ちゃんがさんまについて「“少食”っていうのが衝撃ですよね。あんなにしゃべるのに。（車の）プ