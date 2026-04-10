ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【モスクワ、キーウ共同】ロシアのプーチン大統領は、12日の正教の復活祭（イースター）に合わせてモスクワ時間の11日午後4時（日本時間午後10時）からの32時間、ウクライナに対する全ての戦闘行為を停止するよう命じた。ロシア大統領府が9日発表した。ウクライナのゼレンスキー大統領も10日、自身が提案した復活祭の停戦を実施する考えを表明。陸海空