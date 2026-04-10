サンリオキャラクター大賞で去年1位を獲得した、ポムポムプリンのデビュー30周年を記念したスペシャルイベントが10日、東京・多摩市にある『サンリオピューロランド』で開催されました。■ポムポムプリン30周年魅力が約200点展示ポムポムプリンの30周年を記念したスペシャルイベント『POMPOMPURIN 30th Anniversary』（開催期間：2026/4/10〜12/31※内容は予告なく変更になる可能性があります）。イベントでは、フォトスポット