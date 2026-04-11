川崎市でクレーンの解体作業中に重りが落下し、3人が死亡、1人が行方不明になっている事故で、亡くなった男性の遺族が胸中を語りました。【映像】胸中を語る小池さんの兄ら小池湧さんの兄・敏史さん「いいやつ優しいやつ」「本当にラーメンが大好きなやつだったからラーメン食い行くぞと」小池湧さん（29）は7日、川崎区扇島にある「JFEスチール東日本製鉄所京浜地区」の製鉄所でクレーンの解体作業中に乗っていた重りが落下し