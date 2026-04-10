4月10日深夜、衝撃のニュースが走った。日刊スポーツとスポニチアネックスで、AKB48の元メンバー・川栄李奈（31）と俳優・廣瀬智紀（39）が離婚したことが報じられたのだ。スポニチアネックスでは、離婚原因は「すれ違いによるもの」と2人の知人の証言が紹介されている。そんななか、同日正午過ぎにインスタグラムのストーリーズで正式に離婚を発表した2人。川栄は《私事で恐縮ではございますがこの度私たちは夫婦という形を終え