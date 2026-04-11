西武は、10日ロッテとの試合（県営大宮）に3−6で敗戦。西武1点リードで迎えた9回表、二死満塁の場面で小川龍成の打球は遊撃手・源田壮亮のもとへ。ゲームセットかと思われたが、源田がボールをファンブルし急いで一塁に送球するも間に合わず、走者2人が生還。源田の痛恨の失策で逆転を許し、反撃できずに敗戦。チームは最下位へと転落した。10日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』でも9回の失策が話題に。解説で