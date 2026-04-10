これは「令和のコンパクトホットハッチ」だ！2025年秋に開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」や、2026年1月の「東京オートサロン2026」などでホンダブースに展示され、来場者から大いに注目を集めたのが、小型BEV（バッテリーEV：電気自動車）の「Super-ONE（スーパーワン）」です。5月下旬とされている正式発表・発売を前に、筆者（モータージャーナリスト 工藤貴宏）は、サーキットで新型スーパーワンに試乗す