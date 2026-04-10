昭和基地の沖約1700メートルの接岸点に着いた南極観測船「しらせ」＝2025年12月（南極観測隊同行記者撮影）政府は、南極観測事業で隊員や物資を運ぶ南極観測船の運用を巡り、2034年を見込む砕氷艦「しらせ」の退役に伴い海上自衛隊を撤退させる調整に入った。中国による軍事行動の活発化など日本周辺の安全保障環境が変化し、任務量が増加。加えて自衛官は定員割れによる人員不足が続いており、体制の見直しを判断した。運用主体