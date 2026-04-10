大谷翔平投手（３１）らが所属するドジャースは９日（日本時間１０日）現在、９勝３敗と早くもナ・リーグ西地区で頭一つ抜けている。世界一３連覇に向けて視野良好だが、問題がないわけではない。米メディア「クラッチ・ポインツ」はドジャースのここまでの戦いぶりを検証し「２０２６年ＭＬＢシーズン開幕のドジャースの二つの失敗作」と題した懸念材料を取り上げた。最初に名前を挙げたのは佐々木朗希投手（２４）だ。メジャ