4月8日、あるレーシングドライバーが自身のXに投稿した怒りのポストが大反響を呼んでいる。【写真】「真面目ぶってるみたいで…」ウインカーを出さない“驚きの理由”など、山下氏の投稿には多くのコメントが怒りの投稿に共感殺到「“ヤマケン”の愛称で知られるトップドライバー・山下健太さんです。彼はこの日、車のウインカーについてこう語り出したのです。《ウインカーは早めに点滅して下さい!! 交差点では30m手前と決まっ