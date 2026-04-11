東京・新宿区のホテルで、一緒に食事をしていた女性を刃物で刺したとして、女が現行犯逮捕されました。警視庁によりますと、10日夜、新宿区戸塚町のホテルにある飲食店で女が、一緒に食事をしていた40代の女性の顔などを刃物で刺しました。女性は命に別条なく、同席していた男性も軽傷を負いました。目撃者：（女性が）ストレッチャーで担ぎ込まれて、血だらけになっていた。（女性は）頭部を刺されたのと、首のところと左手の指か