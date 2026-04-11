大切な人へ“ありがとう”を伝える母の日に♡カフェコムサから、華やかな限定ケーキが登場します。まるで花束のように美しく飾られたフルーツと繊細なデザインは、特別な日をより印象的に彩る一品。見た目も味わいも楽しめるケーキで、心に残るひとときを贈ってみてください♪ 花束のような美しいデザイン 【ご予約限定ケーキ】母の日 限定ケーキ～マンゴーローズと