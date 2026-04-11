爆笑問題の太田光が10日放送のTBSラジオ「武田砂鉄のプレ金ナイト」（金曜午後10時）に出演。2月のTBS系衆院選特番で高市早苗首相から「意地悪やなあ」とぼやかれたことの後日談を語った。太田は高市首相への質問について「TBSが言わせたんだろう、みたいな話もあったけど、本当に俺が…直前まで憲法改正まで聞こうと思っていた。ところが自民があまりにも大勝、予想外だったでしょ。こうなると消費税2年間ゼロが、もしかしたらや