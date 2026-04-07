KDDIとローソンは、オフィス空間に合わせた新たな出店モデル「オフィスローソン」の事業化に向けた実証実験を、東京都多摩市の「ローソンS KDDI多摩センタービル店」で開始した。 小規模ながら充実した品ぞろえ 今回導入されるのは、商品棚（ユニット）単位で店舗設置が可能な「ユニット型店舗」。おにぎりやお弁当などを展開する「米飯ユニット」をはじめ、「要冷商品ユニット」「コー