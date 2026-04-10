ニューヨーク発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー」（以下「ウルフギャング・ステーキハウス」）は、東海エリア初となる新規店舗「名古屋店」を2026年9月にオープンする。名古屋店においても、他既存店舗同様、米国農務省が最上級品質“プライムグレード“に格付けした希少なアメリカ牛による“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキをはじめ、本格的なシーフードメニュー