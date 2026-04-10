「おめでたい日ということで、私たちと一緒に楽しんでいきましょう！」4月8日、アイドルグループ「乃木坂46」メンバーのこんな掛け声が響き渡った日本武道館。日本大学の入学式でサプライズライブが行われたのだ。国内トップの学生数を誇るマンモス校の日大の入学式は例年、日本武道館で行われる。昨年は人気アイドルの中島健人（32）がライブを披露するなど、豪華ゲストがたびたび出演することでもおなじみだ。今年は、同大学を卒