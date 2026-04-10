「ドバイみたいなスケール感」３月28日、複合商業施設『高輪ゲートウェイシティ』（高さ166m、地上31階、延べ面積84万5000?）と『大井町トラックス』（高さ112m、地上26階、延べ面積25万?）が同時に完全開業した。約４km離れた場所に建つこの二つのビルはともにJR東日本が展開する大規模再開発によるもので、総工費はおよそ6000億円。品川車両基地（高輪）と、鉄道の修繕や組み立てを行っていた由緒ある大井工場（大井町）の跡地が