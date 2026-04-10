5月に磁気券の発売を終了舞浜リゾートラインは2026年4月9日、東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」で、磁気乗車券の発売を終了すると発表しました。【地紋も見納め】5月廃止の磁気券を見る（画像）ディズニーリゾートラインでは、2025年7月に二次元コードを使用した乗車券を導入していますが、2026年5月21日（木）に磁気券の発売を終了し、すべての乗車券を二次元コード券に置き換えま