さまざまな企業が労働環境の改善に取り組む昨今。人気回転寿司チェーン『スシロー』は、5月12日と13日の2日間、国内の全店舗で一斉休業を実施する。【写真】「到底納得できない」スシロー全店休業に組合がつきつけた“抗議文”2019年から導入されたこの施策は、従業員の働きやすい環境づくりが目的とされ、今年で8年目となる。昨年はパート・アルバイトが“抗議文”「従業員やその家族から高い反響があったことで、継続実施さ