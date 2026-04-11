アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が11日、パキスタンで行われる予定です。停戦合意をめぐり主張が食い違うなか、妥協点を見いだせるかが焦点です。アメリカはどのような姿勢で協議に臨もうとしているのでしょうか。ワシントンから中継でお伝えします。トランプ大統領は、「ホルムズ海峡を近く開放する、通航料の徴収も許さない」と強気の姿勢を示したほか、再攻撃も辞さない構えでイラン側に圧力をかけています。トラン