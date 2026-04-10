4月9日に放送されたバラエティ番組『櫻井･有吉THE夜会』（TBS系）に俳優の石田純一（72）が出演。飲食店で夜遅くまで働く現在の暮らしぶりがクローズアップされた。’09年にプロゴルファーの東尾理子氏（50）と結婚した石田は現在、3人の子どもたちと共に都内高級住宅街の賃貸マンションで暮らす。かつてはトレンディ俳優として人気を博したが、コロナ渦での度重なる不祥事が原因でテレビの仕事が激減。’23年に千葉県船橋市に焼肉