結婚を発表した中島裕翔と新木優子スポーツ報知

中島裕翔＆新木優子 所属事務所の公式サイトなどを通じて結婚を発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 中島裕翔が11日、所属事務所のサイトなどを通じ新木優子との結婚を発表した
  • 「心を大切にしながら歩んでいけたら」と夫婦生活への思いをつづった中島
  • 2人は、2017年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演した
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