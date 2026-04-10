政府は１０日、５月上旬以降、石油の国家備蓄の約２０日分を追加で放出すると発表した。米国とイランは２週間の停戦で合意したが、ホルムズ海峡の航行を巡る混乱は続く可能性がある。政府は、追加放出を通じて、国内での石油製品の供給不安を払拭（ふっしょく）する狙いだ。経済産業省によると、５月上旬以降に国内にある複数の石油備蓄基地から追加放出を行う。中東地域以外からの原油調達の検討が進んでいることから、放出す