誰もが疲れ果て、一刻も早く家路に就きたいと願う夜の電車内。そんな閉鎖された空間では、ふとした瞬間に漂う「ニオイ」や、周囲への配慮を欠いた「座り方」が、乗客たちの神経を逆なでする火種となります。日本民営鉄道協会の最新調査「2025年度 迷惑行為ランキング」では、2位に「座席の座り方（詰めない・足を伸ばす等）」が31.9％という高い割合でランクイン。さらに、14位の「混雑した車内での飲食（7.5％）」や、6位の「強い