「中日３−５阪神」（１０日、バンテリンドーム）中日が３−１で迎えた九回に逆転を許して敗れた。２点リードでマウンドに上がった守護神・松山が誤算だった。先頭の佐藤輝に右翼線二塁打を許すと、続く大山に中前適時打を浴びた。さらに代走・植田に二盗を許すと、続く木浪の一ゴロで１死三塁とされた。坂本は三振に仕留めたが、高寺に四球を与えてしまう。ここで代打・前川に右翼線へ適時二塁打を許し、さらに右翼・尾