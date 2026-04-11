フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１１日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では元日本テレビアナウンサーの多昌博志（たしょう・ひろし）さんが、７日に多発肝腫瘍のため、神奈川県内の病院で死去したことを報じた。６３歳だった。日本テレビの後輩にあたる多昌さんを徳光さんは「野球中継と箱根駅伝の名アナウンサーなんでありますが、彼が